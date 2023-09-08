В Калининграде завели уголовное дело на водителя БМВ, устроившего смертельное ДТП

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде завели уголовное дело на водителя БМВ, спровоцировавшего лобовое столкновение, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Страшное ДТП случилось в Зеленоградском районе 5 сентября. Там 54-летний водитель БМВ на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Ауди».

53-летний водитель «Ауди» погиб на месте ДТП. 46-летний пассажир этого авто был госпитализирован с множественными переломами ребер.