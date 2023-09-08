В Советске День города проведут без фейерверка и торжеств

В Советске отменили празднование Дня города в формате праздника и массовых гуляний. Об этом сообщил глава администрации Советского городского округа Евгений Макаров на своей страничке в «ВКонтакте».

«В прошлом году, как все помнят, мы не отмечали день рождения муниципалитета в силу известных причин», - написал глава.

Он отметил, что по-прежнему считает неприемлемыми массовые гулянья и фейерверки.

«Оставить без внимания это знаковое событие мы тоже не можем. Поэтому приняли решение в этом году по-домашнему отметить 77-летие родного города: для жителей и гостей с 8 по 10 сентября провести тематические мероприятия на закрытых площадках», - написал глава.