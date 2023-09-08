В Калининградской области провели учения с применением ракетных комплексов «Искандер»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошла тренировка по нанесению условных ракетных ударов с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, ракетчики скрытно выдвинулись на позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

После выполнения пусков был осуществлен маневр по смене позиции.

К участию в учении было привлечено около 50 военнослужащих, задействовано до 10 единиц военной и специальной техники.