Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 сентября 2023 13:19

В Калининградской области провели учения с применением ракетных комплексов «Искандер»

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов прошла штатно
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошла тренировка по нанесению условных ракетных ударов с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, ракетчики скрытно выдвинулись на позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

После выполнения пусков был осуществлен маневр по смене позиции.

К участию в учении было привлечено около 50 военнослужащих, задействовано до 10 единиц военной и специальной техники.