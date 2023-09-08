Глава калининградского минцифры рассказал, как подключить поселок к мобильному интернету

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Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» по строительству базовых станций 4G - реальная возможность подключить малочисленные населенные пункты к мобильному интернету. Об этом сказал вице-премьер - министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия во время прямого эфира в ЦУР.

«С начала года по этой программе построены четыре базовые станции, в планах еще десять станций до конца года», - сказал он. По его словам, эти поселки попали в итоговой список именно благодаря активности местных жителей, которые приняли участие в голосовании.

Участвовать в программе могут населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек. Отбор поселков проходит по результатам голосования, которое стартовало 18 июля и продлится до 10 сентября. Сейчас еще есть время отдать голос за свой поселок через «Госуслуги».

Леван Дараселия добавил, что на 2024 год квота для Калининградской области – 17 поселков. В настоящее время в голосовании только через «Госуслуги» приняли участие свыше 4,2 тысячи человек.