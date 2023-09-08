В Калининградской области начали производить коммерческие электромобили

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области началось производство коммерческих электромобилей. На площадке холдинга «Автотор» в Переславском Зеленоградского округа приступили к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой. Их делают в сотрудничестве с китайской компанией Foton. А для российского рынка продукция будет выпускаться под маркой Brock.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стартовало производство двух моделей:

- автомобиля BROCK 75 (масса – 7,5 тонны, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт/ч, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью – 300 км);

- автомобиля BROCK 160 (масса – 16 тонн, батарея емкостью 246 кВт/ч, мощность двигателя 160 кВт, пробег на зарядке – 300 км).

Время быстрой зарядки такой техники составляет всего 2 часа.