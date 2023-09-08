С 9 сентября на ул. Киевской в Калининграде меняют схему движения

Новая схема движения. Фото: мэрия Калининграда

В субботу на улице Киевской в Калининграде частично изменится схема дорожной разметки. Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет об участке возле автовокзала.

С 9 сентября сохранится левый поворот с Киевской на Железнодорожную с трамвайных путей. При этом левый поворот с Железнодорожной на Киевскую возле управления КЖД будет запрещен.

Теперь всем, кому нужно выехать с Железнодорожной на Киевскую, чтобы направиться в Балтрайон, придется делать петлю. Сначала предстоит повернуть направо, затем – на светофоре налево и, объехав пятачок, где находится «Вкусно и точка», вернуться на Киевскую..

- Изменение схемы вводится в соответствии с постановлением об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП на 2023 год, - уточнили в мэрии.