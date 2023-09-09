Житель Калининграда заплатит штраф за рекламу, которую прибил к дереву

Выявить нарушителя помог один из калининградских водителей. Неделю назад, проезжая по улице Тельмана, он записал на видеорегистратор, как неизвестный мужчина расклеивал на деревьях рекламу.

Запись инцидента свидетель передал в министерство природных ресурсов и экологии. Специалисты ведомства выяснили, что мужчина выполнял поручения своего работодателя – фирмы по спилу и обрезке деревьев – и решил прибить одно из таких объявлений на дерево.

Как сообщает пресс-служба министерства, нарушитель признал и вину и явился в ведомство. Ему придется выплатить штраф в размере 3000 рублей. Табличка с дерева убрали - серьезных повреждений она не нанесла.

В министерстве напоминают, что на зеленые насаждения запрещено крепить любые конструкции. Все эти действия могут повредить целостность ствола.