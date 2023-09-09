Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 8:36

Житель Калининграда заплатит штраф за рекламу, которую прибил к дереву

Нарушитель сам явился в минприроды
Николай Литвинов

Выявить нарушителя помог один из калининградских водителей. Неделю назад, проезжая по улице Тельмана, он записал на видеорегистратор, как неизвестный мужчина расклеивал на деревьях рекламу.

Запись инцидента свидетель передал в министерство природных ресурсов и экологии. Специалисты ведомства выяснили, что мужчина выполнял поручения своего работодателя – фирмы по спилу и обрезке деревьев – и решил прибить одно из таких объявлений на дерево.

Как сообщает пресс-служба министерства, нарушитель признал и вину и явился в ведомство. Ему придется выплатить штраф в размере 3000 рублей. Табличка с дерева убрали - серьезных повреждений она не нанесла.

В министерстве напоминают, что на зеленые насаждения запрещено крепить любые конструкции. Все эти действия могут повредить целостность ствола.