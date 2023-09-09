Жители Калининграда смогут увидеть в бинокль недавно открытую комету «Нисимура»

Комета «Нисимура» — не слишком яркая, но отличается длинным хвостом, который отчетливо видно на фотографиях. Фото: kantiana.ru

Небесное тело получило название в честь своего первооткрывателя — японского астронома-любителя Хидео Нисимуры. Именно он впервые обнаружил комету меньше месяца назад, 12 августа.

Снимок кометы «Нисимура» смогли сделать астрономы БФУ имени Канта.

- В идеальных условиях ее уже можно разглядеть в бинокль в виде тусклой звездочки, встающей над горизонтом в северо-восточной части незадолго до рассвета, - говорит руководитель Астрономического сообщества университета Алексей Байгашов. - Через несколько дней, 12 сентября, комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли (впрочем, оно будет весьма велико — 126 миллионов километров), а 17 сентября минует перигелий, пройдя в 33 миллионах километрах от Солнца. Тогда же комета достигнет максимума яркости около 3.1m, но, к сожалению, полюбоваться на нее уже не получится. На земном небе комета будет слишком близко к Солнцу, а потому не будет видна на фоне его сияния.

Как сообщает портал kantiana.ru, благодаря установившейся в Калининградской области хорошей погоде астрономы при поддержке сотрудников Музея Мирового океана смогли дважды заснять комету ночью - 7 и 8 сентября. Комета «Нисимура» — не слишком яркая, но отличается длинным хвостом, который отчетливо видно на фотографиях.

Физические параметры кометы пока не ясны. Астрономы выдвинули гипотезу о том, что именно ее осколки формируют небольшой метеорный поток Сигма-Гидриды, наблюдать который можно в начале декабря.