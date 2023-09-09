Названы победители XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

В Калининграде объявлены результаты XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

Первую премию и приз в 5 тысяч долларов получила Мария Коронова из России. Мария также получила 1 тыс долларов и специальную премию за лучшую интерпретацию музыки Микаэла Таривердиева.

Вторую премию и 3 тысячи долларов – Сяофэн Хэ из Китая.

Обладателем третьей премии и 2 тысяч долларов стал французский органист Жан Нувель-Алу.

Об этом сообщает пресс-служба Кафедрального собора.

Дипломами и 1 тыс долларов награждены россиянки Аида Глухова и Елена Малева.

Органистка Ирина Крюкова была отмечена специальной премией «Надежда Отечества» и призом в 300 тысяч рублей.

Напомним, к финалу были допущены 6 человек, среди которых представители России, Китая и Франции.

Финал конкурса прошел 7 сентября в Кафедральном соборе в закрытом формате. Церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов провели 8 сентября.

Конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проходил в Калининграде с 3 по 8 сентября.