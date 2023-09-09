В центре Калининграда водитель «Рено» устроил ДТП с пятью пострадавшими

Авария произошла в одиннадцатом часу вечера пятницы, 8 сентября. Как сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД, «Рено», под управлением 32-летнего водителя ехал по улице Черняховского в сторону улицы Горького. На перекрестке водитель, несмотря на красный сигнал светофора, не остановился и врезался в «Понтиак», который двигался по Пролетарской.

В результате ДТП пострадали 5 человек: 26-летний пассажир «Рено» и пассажиры «Понтиака» в возрасте 47 лет и трое 37 лет (один 37-летний пассажир госпитализирован).