Антон Алиханов набрал полные корзинки грибов в Краснознаменском районе

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов набрал полные корзинки грибов в лесу в Краснознаменском районе. Фотографии глава региона выложил на своей страничке в «ВК».

Добыча Антона Алиханова – белые грибы, подосиновики и подберезовики.

Комментаторы поздравляют главу региона и выкладывают фото найденных ими грибов. Однако, нашлись и критики. Так, в комментариях жалуются на дороги.

«На Балткосу приезжайте, Антон Андреевич, там грибов много... Только через Ижевское езжайте, для полноценного отдыха... Пару часиков в пробочке постоите, зато потом та-а-а-кое удовольствие от тихой охоты... А потом обратно, по той же дороге... Хорошего вам отдыха…», - написал один из подписчиков.

Губернатор ответил тут же.

«Ситуацию там существенно перенастроили коллеги из ГИБДД и подрядчик. Будем контролировать, возможно сможем что-то еще придумать», - прокомментировал глава региона.