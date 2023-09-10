Соловецкие дни в Калининграде завершили выступлением хора монахов

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в завершении проекта «Соловецкие дни» выступил Братский хор Соловецкого монастыря в сопровождении симфонического оркестра. Концерт провели в зале филиала Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Балтийский».

С 5 по 8 сентября жителей и гостей региона знакомили с православным наследием Соловецких островов, с историей архипелага, сообщает пресс-служба областного правительства.

Интересно, что в концерте приняли участие не только Братский хор Соловецкого монастыря, но и ученики детской музыкальной школы им. Р. М. Глиэра Калининграда и Калининградский симфонический оркестр.