В Центральном парке Калининграда проведут бесплатный прием врачи

В Калининграде в среду, 13 сентября, проведут бесплатный прием врачи – все желающие смогут получить консультации специалистов и проверить свое здоровье.

Так, 13 сентября в Центральном парке у памятника барону Мюнхгаузену развернут мобильный медпункт с 11.00 - 16.00.

Как сообщает Дирекция ландшафтных парков, желающие смогут определить уровень глюкозы в крови, изменить давление, а также поучить консультацию врача-дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике, медицинского психолога.

Все консультации и обследования проводятся бесплатно.

С собой нужно взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.