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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 9:14

Калининградец, врезавшийся в дом на угнанном автомобиле, стал фигурантом уголовного дела

Житель Калининграда угнал машину и врезался в стену жилого дома
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

ДТП случилось на Борисовском бульваре водитель автомобиля «Kia» врезался в стену жилого дома.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль ему не принадлежит.

Задержанный 39-летний местный житель, ранее судимый за убийство, доставлен в полицию.

В тот день от\н выпивал со своей знакомой, а когда она уснула, взял ключи от автомобиля и решил покататься. Не справившись с управлением, он и въехал в стену дома.

Заведено уголовное дело.