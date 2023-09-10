Калининградец, врезавшийся в дом на угнанном автомобиле, стал фигурантом уголовного дела

ДТП случилось на Борисовском бульваре водитель автомобиля «Kia» врезался в стену жилого дома.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль ему не принадлежит.
Задержанный 39-летний местный житель, ранее судимый за убийство, доставлен в полицию.
В тот день от\н выпивал со своей знакомой, а когда она уснула, взял ключи от автомобиля и решил покататься. Не справившись с управлением, он и въехал в стену дома.
Заведено уголовное дело.