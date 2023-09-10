В Калининградском зоопарке поле ремонта открылся террариум

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке после небольшого ремонта открыли для посещения здание террариума. Специалисты оперативно устранили течь. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Напомним, 1 сентября террариум пришлось закрыть из-за протечек крыши.

Три года назад здание признали аварийным. В 2021 году была демонтирована аварийная башня, сделали временное перекрытие крыши. Того ремонта хватило всего на два года.

«Проектируем реконструкцию павильона. Надеемся, в следующем году получим деньги на выполнение работ», - отметили в зоопарке.