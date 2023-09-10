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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:08

В Калининградской области завершилась смена для волонтеров «Пространство добра»

Ребята обучались несколько дней в Центре отдыха «Жемчужина»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Добровольческая смена «Пространство добра», которая проходила с 4 по 8 сентября на территории центра отдыха «Жемчужина», завершилась. Ее участниками стали 70 человек – волонтеры и организаторы добровольческой деятельности.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках смены более 20 человек прошли обучение по разработке и написанию проектов.

Смена «Пространство добра» реализуется областным центром развития добровольчества при поддержке министерства молодежной политики.