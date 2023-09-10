Жительницу Советска отправили в колонию за неуплату алиментов

Жительница Советска не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына, общая сумма задолженности составила 522 тысячи 155 рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного суда, она похитила мобильный телефон у знакомого во время застолья. В тот же день злоумышленница, перевела с его счета на счет совей приятельницы 3 480 рублей.

На суде дама во всем призналась и даже раскаялась.

Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 10 месяца в колонии общего режима.