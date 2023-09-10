Возле филиала Третьяковской галереи на острове посадят 38 тысяч растений

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на Октябрьском острове началось благоустройство территории у филиала Третьяковской галереи. Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего возле музея будет высажено 38 тысяч растений.

Более четверти территории отдадут под газоны, по периметру посадят крупномерные деревья хвойных и лиственных пород, красиво цветущих в разное время года, многолетние кустарники, цветники и декоративные травы.

На острове появятся: сосна, боярышник, клен, рябина, яблоня, вишня, розы, герань, лилейник и другие растения.

За всей этой красотой, конечно, будут наблюдать уличные камеры системы «Безопасный город».

Ну а сейчас у здания уже готово бетонное основание для укладки финишного покрытия пешеходной зоны. Там будет использован светлый и темно-серый камень.

Общая площадь благоустройства составит 16,7 тыс. квадратных метров.