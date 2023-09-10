Вода в Балтике прогрелась до 19 градусов, воздух – до 28

В Калининградской области в субботу к обеду воздух прогрелся до +25...+27 градусов, а местами до +28 градусов почти при отсутствии ветра.

Как сообщает Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области», вода в Балтийском море в данный момент практически не прогревается из-за длинных ночей, однако температура остается довольно высокой для сентября.

Так, в прибрежной акватории температура воды составляет минимум +19°С.

Калининградцы штурмуют электрички и едут на море.

Воскресенье малооблачное, без осадков.