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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 11:51

Из-за аварий на Приморском кольце образовалась многокилометровая пробка

Очевидцы сообщают о ДТП с велосипедистом на зеленоградском направлении
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Минимум три ДТП случилось на Приморском кольце в воскресенье, 10 сентября. Из-за этого трасса встала в многокилометровой пробке.

Очевидцы сообщают, в частности, о ДТП с участием велосипедистов на зеленоградском направлении.

- Большая пробка в сторону Зеленоградска и от КПП Куршской косы до Зеленоградска, - рассказали очевидцы.

В черте Калининграда серьезный затор на Советском проспекте.

Вода в Балтике прогрелась до 19 градусов, воздух – до 28 градусов. Горожане едут на море, надеясь насладиться последними жаркими днями в этом году.