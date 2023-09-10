Калининградка устроила застолье с пьяными разборками на глазах у 4-летнего ребенка

В Калининграде оштрафуют 31-летнюю женщину на за неисполнение обязанностей по воспитанию маленького ребенка. О ненормальном поведении матери полицейские узнали из ролика очевидцев, который был снят на улице Батальной и выложен в интернет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, калининградка вместе со своим сожителем и его приятелем распивала спиртное дома. Застолье проходило на глазах ее 4-летнего сына. В какой-то момент мужчины начали ругаться, конфликт сопровождали громкие крики.

«Прохожий решил, что взрослый кричит на несовершеннолетнего», - отметили в полиции.

В комментариях под постом в «ВК», однако, горожане уверяют, что именно на несчастного маленького ребенка и кричит мужчина. Неравнодушные калининградцы простят полицию разобраться в этом деле более тщательно.

«Ранее в полицию не поступало ни одного сообщения, касающегося игнорирования местной жительницей своих материнских обязанностей», - заметили в полиции.