Разработчики БФУ заселили людьми виртуальный Кенигсберг времен Канта

Простые жители Кенигсберга времен Канта. Фото: БФУ им. И. Канта

Разработчики БФУ им. И Канта продолжают реконструировать Кенигсберг конца XVIII века. Город активно заселяют людьми, сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что в виртуальном Кенигсберге будут жить реальные исторические личности: российский историк Николай Карамзин, посетивший Иммануила Канта летом 1789 года, химик Карл Готфрид Хаген, бургомистр Кенигсберга Теодор Готлиб фон Гиппель. Также в мире Канта можно будет увидеть и простых горожан.

Как рассказал 3-D скульптор проекта Виталий Капштык, основная программа для 3-D моделирования, в которой производилась работа — ZBrush.

- На первом этапе работы требовалось изучить особенности кроя одежды в Европе конца XVIII в. После реконструкции лиц и одежды требовалось персонажам придать динамическую или статическую позу, которая соответствует характеру данного персонажа, - рассказал специалист.