В Калининградской области 10 сентября были побиты рекорды максимальной суточной температуры

В Калининградской области в минувшее воскресенье, 10 сентября, было жарко. Температура практически по всему региону поднялась выше отметки в +26°С и достигла 28°С на юге области. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», вчера были побиты температурные рекорды.

Так, в поселке Железнодорожном было +28°С (предыдущий рекорд составлял +26,6°С (2005).

Также рекорды были побиты в Балтийске (+27,6°С против +25,9°С (2005), Черняховске (+27,6°С) и Советске (+26°С против +25,7°С (2005).

В Калининграде столбик термометра показал +27,6°С.