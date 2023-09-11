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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:12

В Калининградской области 11 сентября запретили продажу алкоголя

Ограничение не распространяется на заведения общепита
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В понедельник, 11 сентября, в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь.

Торговлю спиртными напитками запретили из-за Дня трезвости, который сегодня отмечают.

Изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции» вступили в силу еще в декабре 2019 года.

Ограничение не распространяется на заведения общепита.

Напомним, в регионе спиртное продавать запрещено в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если праздник выпадает на выходные, то в первый учебный день) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).