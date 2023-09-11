Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 11 сентября

В Калининграде в понедельник, 11 сентября, запланирован ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено с 09.00 до 16.00 по адресам:

пр-кт Московский д. 231 к-1, 2

ул. А.Невского, 76-76б, 117 (поликлиника № 1), 117а-129а, б, 119, 119а, 121а, 123, 131, 131а, 133, 133а,

ул. Тельмана, 81, 81а, 90-1, 90-2, 106

ул. Л.Толстого 7, 7а-г, 18

пер. Достоевского, 6, 22а, 23.

С 13.00 до 16.00 без света останутся жители на:

ул. Габайдулина, 49, 56, 56б, 58,

пр-кт Советский, 285.

Также, по данным мэрии, холодное водоснабжение в связи с ремонтом будет отключено до 16.00 на ул. А. Невского, 133. С 10.00 до 15.00: пр-кт Московский, 133 а-в, ул. Марш. Борзова, 103.