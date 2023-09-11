Четыре человека были госпитализированы после ДТП в Гурьевском районе

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В ДТП, которое случилось 10 сентября поздним вечером на автодороге Низовье - Константиновка Гурьевского района, пострадали 4 человека.

Автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 48-летний водитель, выехал на нерегулируемый перекресток, где создал помеху в движении и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Шевроле».

От сильного удара ГАЗ перевернулся.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, в результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы водитель и 25-летний пассажир ГАЗ, а также водитель и 33-летний пассажир «Шевроле».