Администрация «Куршской косы» ищет того, кто выбросил мебель на территории нацпарка

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса», на парковке на 21-м километре, неизвестные вывалили крупногабаритный мусор. Рамы и стекла, стулья и части шкафа, а также автомобильные покрышки обнаружены 10 сентября госинспекторами.

«Кто-то из жителей Куршской косы или арендаторов решил сэкономить на кеске за счет национального парка», - говорится в сообщении пресс-службы парка.

Мусоросборочные площадки на косе не предназначены для крупногабаритного мусора, за его вывоз необходимо доплачивать.

Если кому-то известно, кто оставил мусор, администрация просит передать информацию по телефону 8-921-616-90-49.