День рождения Кафедрального собора на острове Канта отметят бесплатным концертом

Калининградский Кафедральный собор 13 сентября отметит свой 690-й день рождения. Как сообщает пресс-служба собора, в этот день состоится праздничный концерт: хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка исполнит народный артист России Рубин Абдуллин.

Вход на концерт будет свободным. Пригласительные можно получить в кассе или на сайте собора.

«За неполных семь столетий истории собор пережил множество трансформаций, будучи католическим и протестантским храмом, принимая в своих стенах музей и концертный зал. Неизменным оставалось одно - в соборе всегда звучала музыка», - говорится в сообщении пресс-службы собора.

Напомним, в 2008 году в Кафедральном соборе зазвучали два органа, соединенные оптоволоконной связью. Так появился органный комплекс - единственный в России и ввиду своих возможностей один из самых известных в Европе. 8525 труб, 122 регистра.