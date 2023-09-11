Калининградская полиция призывает родителей не оставлять детей у открытых окон в жару

Калининградские полицейские призывают родителей не оставлять детей без присмотра вблизи открытых окон.

В регионе инспекторы по делам несовершеннолетних даже запустили целую профилактическую акцию по этому поводу.

«Учитывая погодные условия, многие жители региона не спешат закрывать в квартирах и домах окна, проветривая таким образом комнаты. Но именно это может стать причиной трагедии», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Напомним, на прошлой неделе в Калининграде маленькая девочка сидела на подоконнике на большой высоте, к родителям приехала полиция.

Трагедии тогда удалось избежать.