Создатели сериала «По законам военного времени» приглашают калининградцев на съемки

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «По законам военного времени» - очередного сезона телефильма о событиях Великой Отечественной войны. Киносмена намечена на 12 сентября в Черняховске.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВК», на этот раз требуются актеры массовки на роли жителей поселка.

Организаторы будут рады видеть на съемочной площадке мужчин 50-60 лет и женщин 40-59 лет. Из обязательных условий – натуральность внешности, то есть никаких тату, пластики и цветных волос.