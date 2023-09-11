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НовостиЗвезды11 сентября 2023 11:08

Создатели сериала «По законам военного времени» приглашают калининградцев на съемки

Кино снимают 12 сентября в Черняховске
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «По законам военного времени» - очередного сезона телефильма о событиях Великой Отечественной войны. Киносмена намечена на 12 сентября в Черняховске.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВК», на этот раз требуются актеры массовки на роли жителей поселка.

Организаторы будут рады видеть на съемочной площадке мужчин 50-60 лет и женщин 40-59 лет. Из обязательных условий – натуральность внешности, то есть никаких тату, пластики и цветных волос.