В Калининградской области предпринимателя обвиняют в распространении африканской чумы свиней

В Калининградской области 46-летнего индивидуального предпринимателя будут судить за нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, фермер из Нестеровского района разводил свиней, в нарушение законодательства содержа их вне закрытого помещения.

Он не принимал никаких мер профилактики.

В результате летом 2022 года в его хозяйстве массово погибли свиньи.

О случившемся фермер не оповестил ветеринарную службу и не запретил посещение фермы посторонним. Он не обеспечил изоляции трупов свиней и захоронил не менее 66 погибших животных у себя на ферме.

«Допущенные нарушения привели к распространению на территории Нестеровского района эпизоотии АЧС», - говорится в сообщении СК.

Завершено расследование уголовного дела. Ущерб составил свыше 2 млн рублей.