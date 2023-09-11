Калининградская область заняла восьмое место в рейтинге вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Рейтинг РИА Новости был опубликован 11 сентября.

Согласно исследованию 44,6% жителей региона занято в малом и среднем бизнесе. В июле 2023 года на эту категорию бизнеса, включая ИП, приходилось почти 242 тысячи жителей Калининградской области.

Как рассказали в областном минэкпроме, показатели численности занятых в секторе МСП в регионе довольно устойчивы.

«На положении дел калининградских предпринимателей не могли не сказаться и санкционные ограничения, которые наш регион в силу своего географического положения переживает гораздо тяжелее, чем другие субъекты РФ. Но тренд роста мы сохраняем, что, собственно, отметили и авторы рейтинга, указав увеличение численности занятых в МСП Калининградской области за год на 2,8 процента», – прокомментировала министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.