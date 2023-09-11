Несколько улиц Зеленоградска перекроют для ремонта до 30 октября

. Фото: Администрация Зеленоградска

Три улицы Зеленоградска частично закроют на капитальный ремонт с 12 сентября. Работы продлятся до 30 октября, изменится схема движения автотранспорта.

Так, будет перекрыто движение по ул. Герцена на участке от ул. Московской до ул. Саратовской с сохранением проезда по ул. Московской.

Также будет перекрыто движение по ул. Саратовской на участке от ул. Герцена до ул. Пограничной и движение по ул. Балтийской на участке от ул. Московской до ул. Ткаченко.

Как сообщает администрация Зеленоградского округа, работы проходят в рамках проекта благоустройства и ремонта площади «Роза ветров» (ул. Московская, ул. Ткаченко и прилегающие территории).