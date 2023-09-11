В Калининградскую область не пустили 17 тонн говяжьего языка из Аргентины

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

При ввозе мясной продукции в Калининградскую область были выявлены нарушения ветеринарных требований.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, при проведении ветеринарного контроля 17 тонн говяжьего языка, привезенного из Аргентины, была выявлена дата выработки продукции, не заявленная в ветеринарном сертификате. Это является нарушением.

«Выпуск груза запретили до получения информации от компетентного ведомства страны-экспортера», - отметили в управлении.