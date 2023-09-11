В Калининграде оштрафуют любителей ночного дрифта

В Калининграде камеры «Безопасного города» зафиксировали очередных любителей дрифта. На этот раз экстремалы гоняли по Аллее Чемпионов. Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, операторы «Безопасного города» рассказали о случившемся в отдельный батальон ГИБДД и вскоре нарушители уже давали объяснения инспекторам.

Отмечается, что по выявленным нарушениям были составлены административные материалы.

«Любители пожечь резину подвергают опасности окружающих, ведь даже на пустой, казалось бы, улице даже ночью в любой момент может появиться как автолюбитель, так и пешеход», - прокомментировали в ГИБДД.