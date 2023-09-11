Калининградец залез в чужой дом и устроил там погром

Инцидент случился в пос. Стрельня Багратионовского района. Там мужчина пробрался в чужой дом и устроил погром.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в частном доме сработала сигнализация. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что кто-то выбил окно на первом этаже и незаконно проник в помещение, где повредил дверь, камеру видеонаблюдения, индикатор сигнализации и роутер.

Злоумышленником оказался 37-летний житель Калининграда, который жил на одной из соседних дач. В особняк он залез в поисках алкоголя. Не найдя спиртного, он и решил разгромить дом.