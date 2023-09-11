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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 15:42

В Светлогорске задержали мужчину в то время, когда он прятал наркотики в тайник

Очередного закладчика наркотиков задержали в Светлогорске
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске с поличным задержали 30-летнего жителя Калининграда. В районе улицы Железнодорожной он что-то прятал в кустах, что и привлекло внимание полицейских. Заметив их, злоумышленник попытался умчаться вдаль на электросамокате, но был схвачен.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативники обнаружили у задержанного 15 свертков с метадоном общей массой 7,57 гр.

Отмечается, что в день задержания горожанин успел оборудовать 10 тайников с метадоном. Все закладки были вскрыты и изъяты.

Заведены уголовные дела, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.