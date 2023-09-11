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НовостиОбщество11 сентября 2023 16:27

В Калининграде провели фестиваль «Кенигсберг – наш!»

Специалисты по прошлому собирались в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде провели военно-исторический фестиваль «Кенигсберг – наш!», посвященный Восточно-прусской операции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в историко-художественном музее лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, участники проекта «Архивная революция» и регионального отделения РВИО, а также реконструкторы говорили о сражениях за Восточную Пруссию.

Состоялись выступления спикеров с докладами на тему боев за Восточную Пруссию, были показаны презентации калининградских военно-исторических клубов.

Напомним, 13 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция Красной армии, закончившаяся 25 апреля разгромом немецко-фашистской группировки и выходом советских войск к Балтийскому морю. Кенигсберг был взят в ходе штурма 9 апреля 1945 года.