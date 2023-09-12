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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 8:20

Пенсионер из Черняховска передал мошенникам 130 тысяч, чтобы помочь «сыну, попавшему в ДТП»

В Черняховске мошенники выманили у пенсионера 130 тысяч по схеме «ваш сын – виновник ДТП»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области – очередная жертва телефонных мошенников. На этот раз 87-летнему жителю Черняховска позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщил, что его сын стал виновником ДТП. Мужчина с легкостью отдал аферистам 130 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, деньги пенсионер передал курьеру, который к нему приехал.

Его личность была установлены – задержали 26-летнего жителя Калининграда. Тот сказал, что «работу» нашел в одном из мессенджеров.

Мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы.