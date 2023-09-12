В Калининграде найден белый гриб-мутант

. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

В лесу в Калининградской области найден двухэтажный белый гриб. То есть один буквально растет из другого вторым этажом.

Фотографию находки выложили в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВК».

Как только этот гриб не называют комментаторы: папа с сыном, который «ножки свесил», грибонос, грибной фламинго, двухэтажный гриб и даже «рождение Афины из головы Зевса».

Есть и сомневающиеся, которые предположили что такого в природе быть не может и грибы посадили на клей.

Защитники грибов пишут, что такое очень даже возможно, поскольку вообще-то грибы очень умные.

«Умные они, и очень старые, и очень большие... Наверняка знаете, что грибы – самые большие организмы на планете. В тысячи раз больше слона или кита. И еще они очень возрастные. Грибнице может быть полмиллиона лет, например, а черепахе всего 300 лет», - написал заядлый грибник Борис.