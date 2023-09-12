Калининградцы застряли на белорусско-литовской границе

Калининградцы на своей машине застряли на белорусско-литовской границе: литовские пограничники не пускают их.

Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на этих самых застрявших калининградцев.

«Нас развернули. Не пускают проехать транзитом по Литве в Калининград (домой)», - приводят слова одного из путешественников.

Отмечается, что пограничники, несмотря на наличие упрощенного транзитного документа, ссылаются на статью 31 регламента 833/2014. В ЕС действует запрет на импорт автомобилей из России. При этом в разъяснении Еврокомиссии говорится, что страны – члены ЕС должны сами следить за его соблюдением.

Литовские пограничники предложили калининградцам оставить авто и возвращаться домой пешком.

Наши земляки тут же обратились к губернатору с просьбой прислать за ними вертолет.