Калининградцы застряли на белорусско-литовской границе

Калининградцы на своей машине застряли на белорусско-литовской границе: литовские пограничники не пускают их.
Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на этих самых застрявших калининградцев.
«Нас развернули. Не пускают проехать транзитом по Литве в Калининград (домой)», - приводят слова одного из путешественников.
Отмечается, что пограничники, несмотря на наличие упрощенного транзитного документа, ссылаются на статью 31 регламента 833/2014. В ЕС действует запрет на импорт автомобилей из России. При этом в разъяснении Еврокомиссии говорится, что страны – члены ЕС должны сами следить за его соблюдением.
Литовские пограничники предложили калининградцам оставить авто и возвращаться домой пешком.
Наши земляки тут же обратились к губернатору с просьбой прислать за ними вертолет.