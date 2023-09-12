Фонд капремонта показал обновленную советскую панельку на Дмитрия Донского

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершили ремонт жилого дома на улице Дмитрия Донского, 3а-3в. Речь идет о преобразовании советской типовой хрущевки в современное здание.

Как рассказали в Фонде капремонта Калининградской области, на доме поменяли крышу, фасад закрыли минераловатным утеплителем и облицевали клинкерной плиткой. В соцсетях опубликованы фото нового фасада.

Уже начался демонтаж строительных лесов.

Отмечается, что работы выполняют за счет средств из областного бюджета.