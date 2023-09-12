В Калининградской области прошли учения с участием ракетных комплексов «Бастион»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие-ракетчики провели учение по поражению наземных целей и уничтожению отряда боевых кораблей условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, учебные удары наносили ракетными комплексами «Бастион». Тренировка прошла на одном из полигонов на морском побережье региона.

Одиночными и групповыми пусками были условно поражены корабли, командные пункты и аэродромы условного противника, находящиеся на значительном удалении.

В учении было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники.

«Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов.