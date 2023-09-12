В Калининграде сбили девушку, переезжавшую дорогу на велосипеде

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде поздним вечером 11 сентября сбили девушку-велосипедистку. ДТП случилось на пересечении Дзержинки и Октябрьской улицы.

Автомобиль KIA при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 21-летнюю велосипедистку.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, девушка пересекала ул. Октябрьскую по пешеходному переходу слева, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.