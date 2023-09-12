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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:46

В Калининграде сбили девушку, переезжавшую дорогу на велосипеде

ДТП случилось на пересечении Дзержинки и Октябрьской улицы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде поздним вечером 11 сентября сбили девушку-велосипедистку. ДТП случилось на пересечении Дзержинки и Октябрьской улицы.

Автомобиль KIA при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 21-летнюю велосипедистку.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, девушка пересекала ул. Октябрьскую по пешеходному переходу слева, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.