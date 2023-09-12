В Калининграде сбили девушку, переезжавшую дорогу на велосипеде

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Фото: УГИБДД Калининградской области
В Калининграде поздним вечером 11 сентября сбили девушку-велосипедистку. ДТП случилось на пересечении Дзержинки и Октябрьской улицы.
Автомобиль KIA при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 21-летнюю велосипедистку.
Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, девушка пересекала ул. Октябрьскую по пешеходному переходу слева, не спешившись с велосипеда.
В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.