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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:52

В Калининграде проводят специальные рейды по поиску мотоциклистов-нарушителей

Патрули ГИБДД обращают внимание на соблюдение байкерами правил дорожного движения
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининградской области до 20 сентября проводят уже пятый по счету этап профилактического мероприятия «Мототранспорт-2023».

Сотрудники ГИБДД стремятся снизить аварийность и проводят профилактику ДТП с участием мототранспорта.

Мотоциклистам напоминают правила: передвигаться только в мотошлеме, использовать защитную экипировку, соблюдать требование о движении с ближним светом, соблюдать скоростной режим, иметь на одежде предметы со светоотражающими элементами.