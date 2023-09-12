В Калининграде проводят специальные рейды по поиску мотоциклистов-нарушителей

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининградской области до 20 сентября проводят уже пятый по счету этап профилактического мероприятия «Мототранспорт-2023».

Сотрудники ГИБДД стремятся снизить аварийность и проводят профилактику ДТП с участием мототранспорта.

Мотоциклистам напоминают правила: передвигаться только в мотошлеме, использовать защитную экипировку, соблюдать требование о движении с ближним светом, соблюдать скоростной режим, иметь на одежде предметы со светоотражающими элементами.