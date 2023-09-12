Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 12 сентября

В Калининграде во вторник, 12 сентября, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:

ул. 9 Апреля 60, 60а, 60д

ул. Гагарина 119-129, 141-145

ул. Потемкина 15, 19, 25, 27, 22- 28

пер. Потемкина 1, 4-10

ул. Береговая 13, 24.

ул. Октябрьская 79, 79а, 79Б

пр-кт Калинина 111-115

пр-кт Мира 77-91, 89а, 91а, 102, 122, 124

ул. Чапаева 25, 27, 2, 6а, 8а, 12а, 22

ул. Каштановая аллея 33а, 37а, 42

пер. Каштановый 1, 2, 4а

ул. Огарева 33б, 33в, 38.

До полудня без света ул. Судостроительная 116, 116а, 120, 163а, 188, ул. О.Кошевого 1, 3, ул. Машиностроительная 176-186.

Также по данным городской администрации, холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено до 17.00 на: ул. Суздальская 13, а до 15.00 на ул. Чкалова, 97.