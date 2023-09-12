Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 12 сентября

В Калининграде во вторник, 12 сентября, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:
ул. 9 Апреля 60, 60а, 60д
ул. Гагарина 119-129, 141-145
ул. Потемкина 15, 19, 25, 27, 22- 28
пер. Потемкина 1, 4-10
ул. Береговая 13, 24.
ул. Октябрьская 79, 79а, 79Б
пр-кт Калинина 111-115
пр-кт Мира 77-91, 89а, 91а, 102, 122, 124
ул. Чапаева 25, 27, 2, 6а, 8а, 12а, 22
ул. Каштановая аллея 33а, 37а, 42
пер. Каштановый 1, 2, 4а
ул. Огарева 33б, 33в, 38.
До полудня без света ул. Судостроительная 116, 116а, 120, 163а, 188, ул. О.Кошевого 1, 3, ул. Машиностроительная 176-186.
Также по данным городской администрации, холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено до 17.00 на: ул. Суздальская 13, а до 15.00 на ул. Чкалова, 97.