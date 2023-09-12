Посол Бразилии посетил Калининград и предложил организовать новый кинофестиваль

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининград посетил посол Бразилии в России. На рабочей встрече губернатора Антона Алиханова и чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в России Родриго Де Лимы Баэны Соареса обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и культурного взаимодействия.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что ранее официальные встречи с дипломатическим корпусом Бразилии в нашем регионе не проводились.

В рамках визита в регион посол побывал на производственных площадках группы компаний «Содружество».

Посол предложил активизировать экономические и культурные связи – в частности, провести фестиваль бразильского кино в Калининграде.