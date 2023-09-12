Калининградцев приглашают на бесплатный концерт оркестра русских народных инструментов

В Калининграде в парке аттракционов «Юность» 17 сентября состоится концерт (0+) малого состава Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. Дирижером выступит Константин Смородин.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, вход для зрителей свободный, а само мероприятие направлено на популяризацию национальной музыкальной культуры.

«Зрители узнают историю народных инструментов, услышат, как нежно и душевно звучат шлемовидные гусли, весело и задорно – ложки, гармонь, окарина, современно - балалайка-контрабас», - рассказали организаторы.

Отмечается, что дети смогут стать участниками концерта и сыграть с солистами оркестра. Начало в 15.00.