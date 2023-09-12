Водителя автобуса, сбившего пенсионера напротив рынка, будут судить

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде водитель автобуса № 19 стал фигурантом уголовного дела после наезда на пенсионера. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после ДТП пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение с тяжкими травмами головы.

Инцидент произошел в мае этого года около 11.40 на ул. Черняховского. 61-летний водитель при начале движения на зеленый свет светофора допустил наезд на 84-летнего пешехода, который заканчивал переход дороги по регулируемому пешеходному переходу.