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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 10:46

Водителя автобуса, сбившего пенсионера напротив рынка, будут судить

84-летний мужчина упал и получил травму головы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде водитель автобуса № 19 стал фигурантом уголовного дела после наезда на пенсионера. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, после ДТП пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение с тяжкими травмами головы.

Инцидент произошел в мае этого года около 11.40 на ул. Черняховского. 61-летний водитель при начале движения на зеленый свет светофора допустил наезд на 84-летнего пешехода, который заканчивал переход дороги по регулируемому пешеходному переходу.