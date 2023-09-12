В Калининградской области 88 молодых семей получили выплаты для покупки жилья

В этом году главы муниципалитетов в Калининградской области вручили 88 молодым семьям свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство частного дома. Размер господдержки в 2023 году составил 113 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за 12 лет действия программы помощь получили более тысячи калининградских семей.

Социальную выплату можно направить на приобретение готового жилья, участие в долевом строительстве, погашение ипотеки, строительство индивидуального жилого дома.